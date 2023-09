Procurado por furto é detido pela PM após praticar o mesmo crime no Aracy

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 28 anos foi detido por policiais militares por volta das 3h15 desta quarta-feira, 27. Procurado pela Justiça por furto, I.S.C. tinha acabado de cometer o mesmo crime.

Segundo relatado em boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados via Copom para comparecer em uma obra na Avenida Vicente Laurito, no Cidade Aracy, onde um homem teria cometido o crime.

Ao chegarem ao local, os PMs não encontraram nenhum suspeito. Porém, foram informados por uma testemunha que o acusado teria deixado o local.

Com as características, saíram em diligências e abordaram o acusado na rua Maristela T. Custódio com uma caixa de papelão. No interior, 18 metros de fios e uma chave de fendas. Indagado, confessou o crime.

Após pesquisa via Copom, os PMs tiveram ciência ainda que I.S.C. era procurado pela Justiça pelo mesmo crime. Diante dos fatos, foi encaminhado à CPJ e após as formalidades de praxe, recolhido ao centro de triagem.

