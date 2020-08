Procurado por furto é detido no centro de São Carlos

Crédito: Divulgação

Policiais militares, durante patrulhamento preventivo, detiveram por volta das 14h50 desta quarta-feira, 19, R.B., 32 anos. Fugitivo da penitenciária de Itirapina, era procurado por furto.

Segundo apurado, R.B. estava em atitude suspeita no cruzamento das ruas Episcopal com a Bento Carlos e com a aproximação da viatura, mudou sua trajetória e despertou a atenção dos PMS que realizaram a abordagem.

Nada de ilícito foi encontrado com o suspeito durante a revista e após pesquisa, constou que era procurado pela Justiça, por ter fugido da penitenciária de Itirapina no dia 4 agosto, onde cumpria pena por furto.

Encaminhado ao 3º e 5º DPs, foi recolhido posteriormente aoCentro de Triagem.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também