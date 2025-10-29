(16) 99963-6036
quarta, 29 de outubro de 2025
Polícia

Procurado por furto é capturado pela PM durante operação no CDHU

29 Out 2025 - 09h40Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Viatura PM defronte ao CDHU - Crédito: Lourival Izaque Viatura PM defronte ao CDHU - Crédito: Lourival Izaque

Um homem de 33 anos foi capturado pela Polícia Militar na noite de terça-feira (28) durante uma operação no conjunto habitacional do bairro CDHU, em São Carlos. A prisão ocorreu após uma abordagem no estacionamento de um condomínio do local.

Segundo o boletim de ocorrência, ao consultarem os dados do suspeito, os policiais verificaram que havia um mandado de prisão preventiva em aberto contra ele, expedido pela Justiça de São Carlos por furto qualificado.

Diante da confirmação, o homem recebeu voz de prisão e foi levado ao Plantão Policial. De acordo com o registro, houve a necessidade do uso de algemas devido ao risco de fuga. Já na delegacia, ele informou não ter sofrido agressões durante a detenção, dispensou advogado e solicitou apenas que sua prisão fosse comunicada à Defensoria Pública.

Após as formalidades legais, o capturado foi encaminhado ao Centro de Triagem de São Carlos, onde aguardará audiência de custódia.

Leia Também

Polícia investiga morte de mulher encontrada enrolada em lençol na SP-215
Polícia09h28 - 18 Out 2025

Polícia investiga morte de mulher encontrada enrolada em lençol na SP-215

Motociclista de 23 anos morre em acidente
Limeira 08h22 - 05 Out 2025

Motociclista de 23 anos morre em acidente

"Vou acabar com você": Vendedora denuncia ex-sogra por ameaças e perseguição em São Carlos
Virou Caso de Polícia13h42 - 03 Ago 2025

"Vou acabar com você": Vendedora denuncia ex-sogra por ameaças e perseguição em São Carlos

Colisão entre carro e moto deixa jovem ferido no Santa Felícia
Acidente 19h20 - 25 Jul 2025

Colisão entre carro e moto deixa jovem ferido no Santa Felícia

Últimas Notícias