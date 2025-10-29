Procurado por furto é capturado pela PM durante operação no CDHU

Viatura PM defronte ao CDHU - Crédito: Lourival Izaque

Um homem de 33 anos foi capturado pela Polícia Militar na noite de terça-feira (28) durante uma operação no conjunto habitacional do bairro CDHU, em São Carlos. A prisão ocorreu após uma abordagem no estacionamento de um condomínio do local.

Segundo o boletim de ocorrência, ao consultarem os dados do suspeito, os policiais verificaram que havia um mandado de prisão preventiva em aberto contra ele, expedido pela Justiça de São Carlos por furto qualificado.

Diante da confirmação, o homem recebeu voz de prisão e foi levado ao Plantão Policial. De acordo com o registro, houve a necessidade do uso de algemas devido ao risco de fuga. Já na delegacia, ele informou não ter sofrido agressões durante a detenção, dispensou advogado e solicitou apenas que sua prisão fosse comunicada à Defensoria Pública.

Após as formalidades legais, o capturado foi encaminhado ao Centro de Triagem de São Carlos, onde aguardará audiência de custódia.

Leia Também