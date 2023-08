Procurado por estupro é detido em obra em São Carlos

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um procurado por estupro, de 40 anos, foi detido por policiais militares nesta segunda-feira, 28, em São Carlos.

Segundo apurado, PMs tinham conhecimento de um mandado de prisão contra o acusado e se dirigiram até sua casa, em Ibaté quando foram informados pela esposa que estaria trabalhando em São Carlos.

Com as informações, os PMs foram até uma obra, na rua 7 de Setembro, no centro e abordaram o acusado que estaria trabalhando. Após as formalidades de praxe, foi encaminhado à CPJ e posteriormente recolhido ao centro de triagem.

Consta em sua sentença, que o acusado deverá cumprir uma pena de 20 anos de prisão.

