Procurado pela Justiça pelo crime de homicídio é preso em Ibaté

Um homem que estava procurado pela Justiça foi preso no final da tarde desta sexta-feira (06), em Ibaté.

O próprio acusado O.J.M.C. entrou em contato com a polícia e disse que estava sendo procurado. Uma equipe foi até o local, na Rua Izaltino de Moraes, no Jardim Cruzado, e consultou seu RG, mas nada constava, então ele foi conduzido à delegacia, onde foi feito contato com o Fórum de Ibaté, que confirmou a existência de um mandado de prisão por homicídio, contra ele.

O acusado foi recolhido ao Centro de Triagem de São Carlos.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também