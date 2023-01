SIGA O SCA NO

ROCAM - Crédito: arquivo

Durante patrulhamento preventivo, policiais militares da Rocam detiveram por volta das 17h30 desta quinta-feira, 12, no cruzamento da Avenida São Carlos com a rua Padre Teixeira, no centro, M.H.M., 30 anos.

O acusado aparentava nervosismo e estaria em atitude suspeita. Após pesquisa via Prodesp, os PMs constataram que era procurado pela Justiça. Encaminhado à CPJ, foi recolhido ao centro de triagem.

