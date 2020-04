Procurado pela Justiça é preso, mas liberado por causa do Coronavírus

Um homem que estava foragido da Justiça foi capturado na tarde de sábado (26), mas posteriormente foi posto na rua novamente.

Uma guarnição da Polícia Militar, composta pelos Cabos Alexandro e Araújo, estava em patrulhamento pela Vila Marcelino quando viu dois homens próximo a uma residência, que mudaram bruscamente de direção ao perceber a aproximação da viatura.

Suspeitando da atitude da dupla, os policiais fizeram uma abordagem e nada ilícito foi encontrado com eles, no entanto, após pesquisa via PRODESP, foi constatado que um deles, D.H.R., estava procurado pelo crime de furto (artigo 155).

O foragido foi conduzido ao plantão policial, mas foi liberado devido a pandemia do COVID-19, e deverá apresentar-se posteriormente no Fórum.

