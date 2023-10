Beneficiado pela "saidinha" é capturado pela PM no Planalto Verde

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um procurado pela Justiça foi detido por policiais militares aos 30 minutos desta segunda-feira, 2, em uma casa na rua Júlio Francisco, no Planalto Verde. Ele seria beneficiado por uma “saída temporária”. Porém, não retornou à penitenciária de Bauru, onde estaria cumprindo pena.

PMs foram acionados via Copom após denúncia anônima dando conta que uma mulher estaria gritando no endereço em questão e ali teria um procurado pela Justiça. No local, viram a porta aberta da casa e por temerem um caso de violência doméstica, os policiais entraram e depararam com dois homens. Um deles seria M.P.T.C., 28 anos, fugitivo da penitenciária de Bauru. Beneficiado por uma “saída temporária” no dia 13 de setembro, deveria retornar no dia 18 do mesmo mês. Porém, desobedeceu a ordem judicial. Diante do fato, foi detido, encaminhado à CPJ e posteriormente recolhido ao centro de triagem.

Leia Também