Procurado pela Justiça é detido pela PM em Ribeirão Bonito

Crédito: Arquivo/SCA

Durante patrulhamento preventivo na noite desta quarta-feira, 5, policiais militares tiraram de circulação em Ribeirão Bonito, um procurado pela Justiça. Indagado pelos PMs, disse que “estaria de passagem” pela cidade.

Segundo apurado, os PMs realizavam a Operação São Paulo Mais Seguro e controlava vias na entrada do município e no acesso pela rua Domingos Caron, visualizaram um Gol que era dirigido por P.B.H.N.V. que tentou realizar uma manobra para fugir do bloqueio policial. Porém, sem êxito.

Abordado e após revista, os PMs realizaram pesquisa via Copom, quando constou que era procurado pela Justiça.

Indagado disse que estava apenas de passagem pela cidade pois vinha de Dourado, onde trabalhava como vendedor ambulante e estava com destino a Araraquara, onde reside. Detido, foi encaminhado ao plantão policial e posteriormente recolhido ao Centro de Triagem.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também