Procurado pela Justiça do Paraná é preso pela PM no CDHU

Durante operação saturação realizada na madrugada desta quinta-feira, 7, no CDHU, na Cel. José A.O. Salles, na Vila Isabel, policiais militares detiveram um procurado pela Justiça.

Os policiais estavam no bairro quando observaram a chegada de um Fox vermelho que estaria em alta velocidade e com homens em seu interior.

Foi feita a abordagem e um dos passageiros, que estaria no banco traseiro, após pesquisa via Copom, constou que era procurado pela Justiça de Terra Rica/PR. Diante do fato, foi encaminhado à CPJ e posteriormente recolhido ao centro de triagem.

