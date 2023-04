Procurado pela Justiça, adolescente é flagrado com drogas no CDHU

SIGA O SCA NO

O material apreendido com o infrator

Durante operação conjunta, policiais militares da Rocam e da Força Tática detiveram por volta das 19h desta quarta-feira, 26, na rua da Paz, no CDHU, um adolescente que portava entorpecentes e que seria, ainda, procurado pela Justiça.

Os policiais flagraram o infrator no condomínio 6. Ao ver as viaturas, tentou a fuga, mas foi abordado e em seu poder havia uma pochete com 56 porções de maconha, 229 pedras de crack, 3 comprimidos de ecstasy, R$ 1.538 e um celular.

O material foi apreendido e o infrator encaminhado à CPJ onde ficou à disposição da autoridade policial.

