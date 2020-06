Procurada pela justiça é presa no Moradas 2

Crédito: Arquivo/SCA

A equipe Bravo da ROCAM, juntamente como o comando de Força Tática prenderam na tarde desta terça-feira (2) uma mulher que estava sendo procurada pela Justiça pelo crime de tráfico de drogas.

Com apoio da polícia mineira e prisões realizadas na cidde de Ibaté os policiais militares descobriram que Ana Paula D.G. estava em uma casa junto com o namorado no condomínio Moradas 2. No imóvel foram localizados dois RGs falsos.

A mulher foi encaminhada ao 5º Distrito Policial e depois conduzida até o Centro de Triagem.

Presa em Belo Horizonte

Ana Paula já havia sido presa em 2017 em Belo Horizonte acusada de integrar uma quadrilha com seis pessoas que agia no tráfico de drogas em um local conhecido como Favelinha, no Bairro Cabana do Pai Tomás.

Na época a polícia mineira apreendeu três carros de luxo: uma Mitsubishi, uma Dodge e um Kia Soul; além de R$ 11 mil reais em dinheiro, grande quantidade de drogas, como cocaína e crack, cinco armas, sendo uma Glock 380, avaliada em R$ 10 mil reais, munições de diversos calibres e produtos de alto luxo, como relógios, perfumes, joias e roupas de marca.

