Princípio de incêndio em residência assusta moradores e vizinhos no Antenor Garcia

Um princípio de incêndio foi registrado em uma residência, nesta tarde de sábado (20), no Antenor Garcia.

O fogo teve início com um curto-circuito no quarto, na cama e o Corpo de Bombeiros foi acionado, porém, com a chegada da equipe, as chamas já haviam sido contidas pelos moradores e vizinhos.

Por sorte, ninguém ficou ferido.

