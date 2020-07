Crédito: Luciano Lopes

Um princípio de incêndio atingiu um carro na noite desta segunda-feira (6) na região do Parque do Kartódromo, em São Carlos.

O motorista do Santana transitava pela avenida Liberdade quando percebeu a fumaça. Com a ajuda de populares ele conseguiu apagar o fogo antes da chegada do Corpo de Bombeiros.

Ninguém se feriu.





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também