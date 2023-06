Princípio de incêndio assusta moradores na Vila Nery

SIGA O SCA NO

Bombeiros debelaram as chamas na edícula - Crédito: Maycon Maximino

Um princípio de incêndio assustou moradores localizados próximo à caixa d’água, na Avenida Capitão Luís Brandão, na Vila Nery. As chamas tiveram início em uma edícula onde havia maquinários.

Uma dona de casa notou fumaça e chamas e tentou apagar com uma mangueira. Ao perceber que não conseguiria, acionou o Corpo de Bombeiros que foi ao local com dois auto bombas e debelou as chamas.

Ninguém ficou ferido e ocorreu danos materiais. Os motivos do incêndio são dsconhecidos, porém não está descartada a hipótese de um curto-circuito.

