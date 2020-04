Preso suspeito de espancar e assaltar idoso na Vila Prado

Detido, D.R.P. foi reconhecido como autor do roubo e espancamento a um idoso de 87 anos - Crédito: Maycon Maximino

Saiba Mais Polícia Idoso de 87 anos é espancado por assaltante na Vila Prado

Após um trabalho eficiente, os policiais militares da Rocam, Dorte, Romero e Aldrighi, detiveram no início da tarde desta quinta-feira, 16, D.R.P., 40 anos, acusado de espancar e assaltar um idoso de 87 anos na tarde desta quarta-feira, 15, na rua Dona Ana Prado, na Vila Prado.

O acusado caminhava pela Avenida Dr. Teixeira de Barros e os PMs, com a característica do suspeito, fez a abordagem e foi até a casa da vítima. Com medo, o idoso estava com um sobrinho.

Entretanto, testemunhas reconheceram D.R.P. como o responsável pelo espancamento e roubo.

Detido, foi encaminhado ao 2º DP e ficou à disposição da autoridade policial.

O CRIME

D.R.P. realizava a limpeza de algumas calçadas na rua Dona Ana Prado quando pediu um copo de água ao idoso e após perceber que a vítima estava sozinha, resolveu atacar.

O ladrão arrastou o morador para o interior do imóvel onde o enforcou e bateu sua cabeça contra a parede até que ele perdeu a consciência. Posteriormente o acusado fugiu e segundo informações teria roubado apenas uma carteira.

Vizinhos encontraram o idoso machucado e acionaram o Samu. O homem recebeu os primeiros atendimentos no local e depois foi encaminhado à Santa Casa.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também