Preso em Limeira/SP mais um acusado de participar da morte de policial civil no Zavaglia

Gabriel Jorge Thomé foi morto após trocar tiros com traficantes - Crédito: Maycon Maximino

Durante o feriado de quinta-feira (7), a Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de São Carlos, com apoio de policiais militares de Limeira, prendeu P.S.C.S., 24, acusado de ser o terceiro envolvido no assassinato do policial civil Gabriel Jorge Thome, 40, que foi morto a tiros no final da tarde do dia 6 de fevereiro deste ano, na rua Dr. Antônio Pereira de Moraes no Jardim Zavaglia, região sul de São Carlos.

O delegado João Fernando Baptista informou que o serviço de inteligência policial da DIG/São Carlos tinha informações de que P.S.C.S. estaria escondido em São Carlos e que, na madrugada do feriado da independência, poderia deixar a cidade para tentar se esconder em outra cidade, possivelmente na capital paulista. Ainda segundo a Polícia, ele seria “braço direito” do traficante L.A.G.S., 28, que foi preso no mês de agosto e que também estaria envolvido na morte do policial.

ABORDAGEM

Segundo apurado, na madrugada de quinta-feira, por volta das 3h15, uma equipe do Rádio Patrulhamento Padrão (RPP), da Polícia Militar, realizava patrulhamento preventivo pelo Jardim Anhanguera, em Limeira, quando um dos PMs avistou o Honda Civic, preto, 2008, placas EDD 9511 – São Carlos, ocupado por dois casais, transitando pelo quilômetro 150 da SP-330 – rodovia Anhanguera. Os policiais resolveram abordá-lo e comunicaram os policiais militares rodoviários para uma revista de rotina nas proximidades da Base da Polícia Militar Rodoviária de Limeira.

O Honda Civic foi abordado e os casais foram orientados a desembarcarem do veículo. Durante a abordagem, um dos policiais solicitou os documentos do motorista, o qual entregou sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH), que o identificava como sendo Carlos Alberto Marques Junior. Porém, ao realizarem a checagem da CNH na Base Rodoviária, os policiais militares constataram que a mesma seria falsa.

Ao se aproximarem do veículo para informar que o documento estaria irregular, os policiais militares foram surpreendidos com a fuga do motorista, que saiu correndo. Ele foi perseguido por viaturas e policiais militares e, cerca de 150 metros da Base da Polícia Militar Rodoviária, foi alcançado.

Ao ser preso e revistado, o suspeito tinha em seu poder cerca de R$ 298,00 em dinheiro. Indagado sobre a CNH falsa, o mesmo nada quis comentar.

DOCUMENTO FALSO E PREVENTIVA

O motorista do Honda Civic foi encaminhado com as demais pessoas e o veículo para o Plantão da Polícia Civil de Limeira, onde o delegado Dimas Fernando Custódio entrou em contato com os investigadores da equipe do delegado João Fernando Baptista, da DIG/São Carlos. Ele ficou sabendo que, na verdade, o motorista do carro era P.S.C.S., contra o qual havia um mandado de prisão preventiva decretado pelo juiz André Luís de Macedo, da 3ª Vara Criminal de São Carlos, pois ele era apontado como um dos envolvidos na morte do agente policial Gabriel Jorge Thome, 40, no final da tarde do dia 6 de fevereiro, no Jardim Zavaglia.

Após todos os levantamentos, o delegado Dimas Fernando Custódio autuou Pablo pelo crime de uso de documento falso (artigo 304 do Código Penal). Ele também confeccionou o Registro Digital de Ocorrência (RDO) sobre captura de procurado e determinou a apreensão de R$ 2.522,00 em dinheiro que o acusado portava. Nesta sexta-feira (8), ele será encaminhado para Audiência de Custódia.

