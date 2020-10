Possível traição termina em tentativa de homicídio no Zavaglia

06 Out 2020 - 13h19

A Polícia Civil irá investigar uma tentativa de homicídio ocorrida na manhã desta terça-feira, 6, na rua 0, no Jardim Zavaglia. As vítimas seriam mãe e filha e o autor, C.I.M., 23 anos e morador na rua 1. O motivo seria uma possível acusação de traição conjugal.

O São Carlos Agora apurou que a desavença teve início nesta segunda-feira, quando a esposa do autor do disparo o teria acusado de estar tendo relações sexuais com uma adolescente de 16 anos. Neste mesmo dia, esposa e suposta amante teriam brigado.

Nesta terça, o acusado de traição foi tirar satisfação com a adolescente, indo até sua casa. Armado, arrombou o portão e entrou na casa da garota.

Teve início uma discussão e C.I.M. teria agredido a adolescente com coronhadas na cabeça. No momento em que iria atirar, a mãe de 40 anos da garota entrou na frente e foi atingida com um disparo em uma das axilas. A bala transfixou seu corpo. Um segundo tiro não atingiu ninguém.

Posteriormente a Polícia Militar foi acionada e quando chegou até a residência, a garota estava solicitando o Samu. Foi realizada diligências, indo até a casa do atirador, porém ele fugiu.

Já mãe e filha foram encaminhadas pelo Samu à Santa Casa para atendimento médico. O caso foi registrado no 2º DP.

