Possível integrante do PCC é preso após ser flagrado com veículo adulterado

Crédito: Divulgação

Um homem foi preso por receptação e adulteração de veículo, na tarde deste sábado (15), após ser flagrado em posse de um Citroen Aircross, que teria teria sido usado em um roubo e que tinha adulterações.

Policiais militares realizavam um patrulhamento pelo Jardim São Paulo, quando foram informados sobre um integrante do PCC, que estaria circulando por ali com um carro que estava envolvido em um roubo a residência na cidade de Matão.

A equipe localizou o veículo transitando pela Rua Monsenhor Alcindo Carlos Veloso Siqueira, ocupado apenas pelo motorista, que era a pessoa indicada, e o abordaram.

A placa indicou um veículo do mesmo modelo, da cidade de Sorocaba, porém a numeração do chassi não era a mesma da placa, e indicou que o veículo estava com queixa de furto do dia 04 de junho de 2023.

Diante das circunstâncias, o carro foi apreendido e o acusado foi detido, conduzido ao CPJ, preso em flagrante e recolhido ao Centro de Triagem.

