Por pouco criança não é levada junto com carro em assalto no Abdelnur

Uma criança de dois anos quase foi levada junto com o carro em um assalto ocorrido na noite de sábado (11), no Eduardo Abdelnur.

O proprietário do Ford Fusion tinha acabado de voltar da cidade de Descalvado junto com uma amiga e o filho dela, e estava deixando-os em casa, quando foram rendidos por dois homens em uma moto, que encostaram no carro. O garupa desceu, aparentemente armado e começou a gritar pra eles descerem do carro, pois era um assalto.

Os dois desceram e o bandido já ia pegar o carro quando a mulher pediu que ele tivesse calma, pois seu filho estava no banco traseiro.

O proprietário conseguiu pegar a criança e uma bolsa que também estava no banco de trás, antes que o bandido fugisse com o carro, ao mesmo tempo que o outro foi embora com a moto.

A ocorrência foi registrada no plantão policial e o veículo não foi recuperado até o momento.

