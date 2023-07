SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 36 anos acusa sua companheira de agressão. O caso foi registrado na CPJ e a vítima disse que na noite de sábado, 8, teria recebido chutes, socos e agressões com objetos. A motivação seria ciúme.

Às autoridades policiais, a vítima relatou que convive com a acusada há três anos e durante todo este período teria sido agredido, porém nunca registrou queixa. Porém, com lesões no rosto, braço e pelo corpo, optou pela formulação de boletim de ocorrência.

Leia Também