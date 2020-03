“Ponto cego” provoca acidente no centro

Motociclista é socorrida pelo Samu: escoriações e trauma na perna - Crédito: Maycon Maximino

O “ponto cego” seria o responsável por um acidente de trânsito no início da tarde desta segunda-feira, 9, e que resultou ferimentos em uma motociclista de 30 anos. Ao menos esta é alegação do causador da colisão.

O São Carlos Agora apurou que a motociclista transitava pela rua 9 de Julho e no cruzamento com a rua Marechal Deodoro teve a frente cortada pelo ônibus, cujo motorista alegou que o “ponto cego” do coletivo impediu que avistasse a moto.

A vítima tentou evitar o acidente ao fazer uma manobra brusca, mas não o suficiente para evitar o impacto. A motociclista foi ao solo e com escoriações e trauma em uma das pernas, foi socorrida pelo Samu à Santa Casa para atendimento médico.

