Policiais militares flagram dupla mexendo em veículo

Crédito: Divulgação

Durante patrulhamento preventivo na noite desta quarta-feira, 10, policiais militares detiveram dois suspeitos na rua Raimundo Corrêa, na Vila Marcelino, que estavam em atitude suspeita próximo a um Corcel.

Ao verem a viatura, a dupla deixou o local, mas a abordagem aconteceu na rua Rafael de Abreu Sampaio Vidal. Com um deles havia uma chave inglesa.

Os PMs constataram dano no quebra vento da porta do lado direito do carro, por onde ambos entraram e abriram o capô.

Ambos foram encaminhados ao plantão policial e ficaram à disposição da autoridade policial.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também