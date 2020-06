PM de São Carlos recebe novos soldados nos próximos dias, diz comandante Mussolini

Tenente-coronel Luiz Sérgio Mussolini Filho já trabalhou na tropa de choque

Recém-chegado em São Carlos, o novo comandante do 38º Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel Luiz Sérgio Mussolini Filho falou com o São Carlos Agora.

Mussolini substituiu o Major Luiz Enrique Souza Ikeda. Ele trabalhou em Descalvado por vários anos e chegou a ser 2º tenente na Força Tática.

“Quando cheguei a major, atuei em Sumaré, Limeira, Ribeirão Preto e Araraquara. Trabalhei ainda na tropa de choque em São Paulo e estou há uma semana em São Carlos”, comentou.

Mussolini carrega uma grande experiência na Força Tática e pretende continuar o trabalho para retirar os criminosos da rua. “Sempre cumprindo a legislação e protegendo diariamente a população”, finalizou.

Mussolini informou que tem realizado visitas as cidades que compõem o 38º BPM/I (Descalvado, Porto Ferreira, Santa Rita do Passa Quatro, Ibaté, Ribeirão Bonito e Dourado) e acompanhado os serviços com pequenos ajustes pontuais para melhorar a qualidade do trabalho oferecido à população.

Paralelamente informou que a corporação intensificará ainda mais o combate ao narcotráfico.

“Inicialmente é a prevenção primária, com o Proerd, que faz um trabalho de excelência junto às crianças. Em segundo momento, o combate ao tráfico, pois ele gera outros crimes, como furtos e roubos”, explicou.

BAEP

Nos últimos meses Mussolini informou que o Baep de Ribeirão Preto, que atende 93 municípios do interior, tem realizado trabalhos em São Carlos e que as atividades permanecem com o intuito de combater a criminalidade.

Outro ponto assinalado pelo novo comandante da PM é que São Carlos irá receber nos próximos dias, mais 18 soldados para auxiliar na prevenção e proporcionar mais segurança à população.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também