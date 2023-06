Policiais militares do TOR prendem procurado pela Justiça

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Durante patrulhamento ostensivo, policiais militares do TOR detiveram por volta das 16h20 desta terça-feira, 20, T.S.S., 39 anos, procurado pela Justiça de São José do Rio Preto.

O acusado estava em um ônibus intermunicipal a caminho da capital paulista. Com informações sobre a presença do suspeito no coletivo, foram até um posto de combustíveis às margens da rodovia Washington Luís (SP-310) – sentido interior/capital – e abordaram T.S.S. em uma lanchonete. Após ser encaminhado à CPJ, foi recolhido ao centro de triagem.

