Policiais militares capturam procurado por crime federal em São Carlos

Policiais militares capturaram, na noite desta sexta-feira (1º), um homem de 22 anos procurado por crime federal em São Carlos.

De acordo com a Polícia Militar, os policiais da Força Tática estavam em patrulhamento de rotina pela rua Cantor João Paulo, no bairro Cidade Aracy, quando abordaram um veículo GM/Vectra. O condutor do veículo foi preso em flagrante por estar com mandado de prisão expedido pela 2ª Vara Federal de São Carlos.

O mandado de prisão foi expedido em 30 de agosto de 2023 e determina o recolhimento do acusado à prisão em razão da revogação da liberdade provisória, na qual ele havia sido beneficiado, pelo delito tipificado no art. 289 do Código Penal, que trata de falsificação de dinheiro.

O rapaz foi encaminhado ao Centro de Triagem de São Carlos, onde ficará à disposição do Juízo competente.

