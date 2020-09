PM aborda veículo no Zavaglia e um deles aponta revólver para policial

Crédito: Arquivo/SCA

Uma abordagem de rotina por volta das 15h de segunda-feira, 7, na Estrada Municipal Manoel Nunes, no Jardim Zavaglia, terminou em fuga, apreensão de entorpecentes, carro guinchado e um dos suspeitos confrontando os PMs com um revólver.

Policiais militares realizavam patrulhamento preventivo pela estrada quando abordaram um Fox com cinco pessoas em seu interior. No momento em que era solicitado que os ocupantes deixassem o carro, um deles saiu correndo com um revólver na mão esquerda.

Um dos policiais foi ao seu encalço e metros adiante o suspeito virou e apontou a arma para o PM que revidou com dois tiros. Nenhum acertou o homem que em seguida pulou uma cerca e fugiu em meio a um matagal.

O policial retornou ao veículo e constatou que outros três conseguiram a fuga e somente o motorista, um autônomo de 20 anos, afirmou que não conhecia os comparsas e que o motivo de todos estarem no veículo é que iria acontecer “um churrasco” na casa de um deles. Em revista ao Fox, os PMs localizaram ainda três facas, dois celulares e cinco porções de maconha.

O autônomo foi encaminhado ao plantão e ficou à disposição da autoridade policial. Os objetos foram apreendidos e o carro, por problemas administrativos, recolhido ao pátio municipal.

