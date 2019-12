Policiais do BAEP começam a patrulhar as ruas de São Carlos

Crédito: Divulgação/PM

Nesta sexta-feira (27) São Carlos conta com um reforço de peso na segurança. Homens do 11º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP) estão patrulhando as ruas da cidade em apoio às equipes locais de , ROCAM, Rádio Patrulhamento Padrão (RPP) e Força Tática.

Segundo o capitão Renato Gonzales, comandante da 1ª Companhia da PM, as equipes virão com frequencia até São Carlos para realizar operações e combater os crimes mais graves.

O 11º BAEP

Inaugurado em 17 de dezembro, o grupamento da PM, que fica baseado em Ribeirão Preto, segue o padrão Rota de atuação e vai atender a 93 municípios da região, beneficiando mais de 3,7 milhões de pessoas.

Os policiais estão aptos para patrulhamento tático; gerenciamento de crises e negociações com reféns; busca e localização de artefato explosivos; conduta de patrulha em locais de risco; e controle de multidões e policiamento em eventos e praças desportivas.

