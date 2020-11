Policiais do 3º DP localizam suspeito de participar de assalto a malote

Crédito: Divulgação

Policiais Civis do 3º Distrito Policial de São Carlos, sob o comando do delegado Rubens Venâncio Feitosa, identificou um dos suspeitos de ter praticado o roubo de um malote ocorrido no último dia 9 de novembro.

Os policiais chegaram até o suspeito após o início de um trabalho em conjunto entre os Centros de Inteligência da Guarda Municipal e da Polícia Civil. Após intensa investigação foi identificada a motocicleta utilizada no crime.

Posteriormente policiais civis, com apoio de policiais da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) e Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) localizaram a moto e identificaram um dos suspeitos de ter praticado o roubo.

As investigações seguem no intuito de identificar o outro envolvido no crime.

Para qualquer denúncia relativa a esse crime a Polícia Civil de São Carlos pede que a população utilize o WhatsApp 16 3361-1357.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também