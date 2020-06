Policiais da Dise prende acusado de tráfico no Jockey Club

Capobianco: "Dise irá intensificar ainda mais o combate ao tráfico" - Crédito: Maycon Maximino

Policiais civis da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) liderados pelo delegado Miguel Carlos Capobianco Junior detiveram na tarde desta quarta-feira, 24, o desempregado R.M.L.S., 31, acusado de tráfico de entorpecentes.

De posse de um mandado de busca e apreensão, conseguido junto a 2ª Vara Criminal de São Carlos, os policiais foram até a rua Mogi Guaçu, no Jardim Jockey Club, uma vez que tinham informações privilegiadas que uma casa servia como “depósito” de entorpecentes.

Ao São Carlos Agora, Capobianco informou que na casa havia um casal e com a entrada franqueada, após revista, os policiais localizaram 108 porções de maconha, 50 pinos com cocaína e R$ 71.

Diante do fato, o desempregado assumiu a propriedade da droga, foi encaminhado a Dise e autuado em flagrante. Posteriormente recolhido ao Centro de Triagem por tráfico de entorpecentes.

“Estamos intensificando o combate ao tráfico e a meta é minar pontos estratégicos de São Carlos onde há o comércio de drogas. Com isso, queremos fazer com que a criminalidade diminua sensivelmente no município”, enfatizou o delegado da Dise.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também