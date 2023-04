Policiais da DIG realizam segunda fase da Operação Ferrolho

DIG -

Policiais da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), sob o comando do delegado João Fernando Baptista realizaram na manhã desta quinta-feira, 27, a segunda fase da “Operação Ferrolho” e averiguaram uma oficina mecânica e barracões que estariam sendo usados para armazenar peças e veículos. Segundo a autoridade policial, estabelecimentos instalados no Jardim Embaré teriam ligação com outra casa do segmento instalada na Avenida Getúlio Vargas.

Nesta segunda fase, Baptista seguiu para uma oficina mecânica e os barracão na região de um assentamento no Embaré onde encontraram peças para veículos de várias marcas e alguns automóveis que estariam faltando algumas peças. “No material encontrado não havia como rastrear, mas são considerados de origem suspeita”, disse, salientando que as investigações seguem e que peças e veículos foram fotografados. Os responsáveis foram ouvidos e o Detran/SP alertado para as providências cabíveis.

LEI DOS DESMANCHES

Baptista informou que a lei que regulamenta a atividade de desmanche e reciclagem de veículos em todo o Estado entrou em vigor em julho de 2014 e determina que oficinas se cadastrem anualmente no Departamento Estadual de Trânsito (Detran-SP) e na Secretaria da Fazenda. Apenas empresas credenciadas podem revender peças ao consumidor final. João Fernando disse que os comerciantes sabem e existe um sistema que permite rastrear todas as etapas do processo de desmontagem, desde a origem das partes e peças de veículos, incluindo a movimentação do estoque, até a sua saída. Com isso, aumenta a possibilidade de garantia de segurança ao consumidor final e permite o controle e a fiscalização das empresas.

PRIMEIRA FASE

A primeira fase da “Operação Ferrolho”, foi desencadeada na terça-feira, 25, quando foram reunidos policiais civis que tiveram o apoio da Guarda Municipal, servidores da Fiscalização de Posturas da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano da Prefeitura Municipal de São Carlos e do Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN/SP), de São Paulo, Ourinhos, Marília e Bauru. Baptista disse que parte da Polícia Civil em quase todo Estado realizou a operação para combater a revenda de peças automotivas sem as fiscalizações do Detran/SP, o que constitui infração e a Polícia Civil averigua se as peças são retiradas de veículos roubados e furtados por ladrões caranguejeiros.

IRREGULARIDADES

Nesta primeira fase a Polícia Civil, Detran/SP e fiscais de Posturas da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano da Prefeitura Municipal de São Carlos, encontraram irregularidades em oito estabelecimentos vistoriados e três foram lacrados por falta de documentação pertinente. O delegado informou ainda que as investigações seguem e que outros estabelecimentos serão visitados nos próximos dias.

