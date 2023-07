Policiais civis prendem acusado de tráfico no Tangará

O material apreendido na casa do acusado de tráfico de drogas - Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 24 anos, acusado de tráfico de entorpecentes, foi detido por policiais civis do 1º e 4º DPs na tarde desta sexta-feira, 28, em uma casa na rua Alberto Lourenço Rodrigues, no Jardim Tangará.

Os policiais tiveram informações de que o acusado teria em sua casa, armas de fogo. Ele teria inclusive, feito postagens nas redes sociais ostentando tais armas.

Tiveram início investigações e paralelamente os policiais solicitaram na Justiça, um mandado de busca e apreensão. De posse do documento, foram até a casa do suspeito que possui passagem policial por porte de arma.

Na casa ele afirmou que não teria nenhum armamento, porém confessou que estaria envolvido com o tráfico de drogas. Os policiais realizaram uma varredura e encontraram cadernos de anotações com informações do tráfico, balanças de precisão, uma pequena quantidade de maconha, R$ 991, US$ 4 e 10 mil pesos colombianos.

Todo o material e dinheiro foi apreendido e o suspeito encaminhado ao 1º e 4º DPs sendo autuado pelos delegados Caio Iberê Gobato e Reinaldo Lopes Machado e recolhido ao centro de triagem.

