DDM investiga possível estupro de vulnerável em São Carlos

Possíveis evidências que foram apreendidas por policiais civis - Crédito: Maycon maximino

Policiais Civis da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de São Carlos, com o intuito de apurar autoria de um crime de estupro de vulnerável ocorrido contra uma deficiente intelectual, deram cumprimento nesta quinta-feira, 13, a mandado de busca e apreensão na casa de um suspeito, que seria o tio da vítima.

No local os policiais apreenderam um celular, um notebook, um tablet e duas calcinhas com material biológico similar a sangue, que estariam escondidas em um saco plástico localizado em um vão entre um armário e a parede do quarto do suspeito.

Diante das possíveis evidências, os policiais da delegacia especializada darão sequência nas investigações.

