Polícia registra 4 furtos em residências nesta terça-feira

A Polícia Civil registrou quatro furtos no interior de residências nesta terça-feira (7). Os furtos ocorreram nos bairros Jardim Bandeirantes, Vila boa Vista, Vila Nery e Jardim Ricetti. Três ações ocorreram neste início de ano, mas uma aconteceu em dezembro.

Um furto ocorreu em uma residência localizada na rua Padre Oliveira Rolim, no Jardim Bandeirantes, no dia 3 de janeiro, por volta das 19h30.

O proprietário disse à Polícia que ao chegar na sua casa na referida data constatou arrombamento na porta de entrada e subtração de vários itens: uma mochila, uma mala de viagem, um tênis da Nike, um secador de cabelo, uma bicicleta, uma parafusadeira, instrumentos musicais (violão, guitarra, baixo, violino, cavaquinho), caixa de som, joias, produtos de higiene pessoal, utensílios de cozinha, dentre outras coisas. O Boletim de Ocorrência foi registrado no 3º Distrito Policial.

Na mesma data aconteceu outra ação criminosa. Esta ocorreu em uma casa localizada na rua Conde do Pinhal, Vila Nery.

O morador relatou que ao chegar na residência à noite observou que a janela da cozinha estava aberta e, ao adentrar no local, percebeu que indivíduos haviam entrado e furtado um videogame e um par de tênis. O B. O. foi registrado no 1º Distrito Policial.

O terceiro furto ocorreu na madrugada do último sábado (4), na Rua Luis Carlos de Arruda Mendes, na Vila Boa Vista.

No B. O., o proprietário informou que chegou de viagem nesta segunda-feira (7) e constatou que a porta da sala de sua casa estava arrombada e percebeu no interior da residência a ausência de um secador, um aspirador de pó, um barbeador, um televisor de 43 polegadas, notebook, impressora, roteador, telefone sem fio, joias, vestuário, bem como R$ 650 reais em espécie.

A Polícia Civil ainda registrou um furto que aconteceu no dia 8 de dezembro, em uma residência localizada na Rua professor Paulo Monte Serrate, no Jardim Ricetti.

A vítima relatou que na referida data, por volta das 4h da madrugada, seu cachorro começou a latir sem parar. Levantou para acender a luz e percebeu que não havia energia na casa, saiu no quintal, momento o qual constatou arrombamento do cadeado e o furto de uma corrente usada para trancar o portão, de um cadeado e quatro arandelas (suporte para lâmpadas)- produto feito de bronze.

O proprietário relatou que o ladrão desligou o disjuntor no padrão de energia para furtar as arandelas. Relatou que somente compareceu nesta terça-feira para registrar o B. O. por causa das datas festivas. O Boletim foi registrado no 1º Distrito Policial.

