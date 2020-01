Polícia registra furtos em 4 empresas nesta terça-feira

Crédito: Divulgação

A Polícia Civil registrou quatro furtos nesta terça-feira em São Carlos. Três aconteceram em estabelecimentos comerciais e um em uma empresa.

Um furto aconteceu em um estabelecimento comercial da Avenida Sallum, no Bela Vista, na madrugada desta terça-feira. A proprietária de uma loja de roupa feminina disse que quando chegou para abrir o estabelecimento na manhã desta terça-feira, por volta das 9h, percebeu que a loja estava em desalinho, várias roupas e objetos no chão e no caixa constatou a ausência de R$ 350 reais.

A proprietária também informou que uma camiseta que estava no manequim sumiu. O meliante entrou pelo fundo do local. O Boletim de Ocorrência foi registrado no 2º Distrito Policial. A proprietária disse que uma loja vizinha também foi alvo da ação criminosa.

Uma segunda loja de roupa na mesma avenida foi furtada também nesta madrugada. O meliante entrou pelo fundo do estabelecimento, quebrou vidraças e duas portas para entrar no local. Mas o criminoso não conseguiu levar nada. Existe a suspeita que mesmo homem que entrou na primeira loja invadiu este segundo estabelecimento.

O terceiro registro foi em uma empresa localizada na Ruca Rocha Pombo, Vila Monteiro, durante a madrugada desta terça-feira. O representante da empresa relatou que na madrugada desta terça-feira três indivíduos desconhecidos, mediante a escalada da parede frontal do prédio, conseguiram arrombar o trinco de uma janela, entrando no interior do prédio, onde furtaram um celular, um notebook, bem como R$ 1.5 mil reais. O Boletim de Ocorrência foi registrado no 1º Distrito Policial.

Por fim, o último registro policial foi em um estabelecimento de vinho localizado na rua Doutor Carlos Botelho, também na madrugada desta terça-feira. O proprietário disse que no local funciona três lojas. A entrada é única e se faz pela entrada de vidro, a qual foi estilhaçada por um tijolo, arremessado por um indivíduo não identificado. No local foi furtado a caixa registradora de dinheiro, bem como R$ 290 reais. As câmeras do local flagraram o indivíduo chegando no estabelecimento para praticar o crime.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também