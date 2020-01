Polícia registra 6 furtos nesta segunda-feira

Crédito: Divulgação

A Polícia Civil registrou seis furtos em São Carlos nesta segunda-feira (20). Uma igreja, uma loja e construções foram alvos da ação criminosa.

Um fato ocorreu no dia 11 de janeiro em uma igreja da Congregação Cristã do Brasil, localizada na rua Rio Negro, Jockey Clube.

Um representante disse que constatou a subtração de um estabilizador de voltagem do interior da igreja. Ele não informou o horário do fato. Não houve arrombamento, mas um vão de uma janela facilitou o acesso do criminoso.

O segundo registro aconteceu em um estabelecimento comercial localizado na Rua Nove de Julho, no dia 12 de janeiro, data da enchente na região central de São Carlos.

Um representante da loja informou que o prédio onde existe o comércio é um conjunto de quatro lojas, o qual possui um mezanino e um alçapão que dá acesso ao forro e, nesse local, usado como depósito, haviam quatro alisadores de cabelo, seis secadores, três notebooks, um computador, um tablet, 150 produtos de perfumaria, cosmético e higiene.

Estes produtos, segundo o representante, foram subtraídos por desconhecidos, que se aproveitaram do destelhamento do prédio, ocorrido pelo vendaval. O B. O. foi registrado no 3º Distrito Policial.

Cinco dias depois, 17 de janeiro, foi registrado o terceiro furto. Um proprietário de um imóvel que está à venda, localizado na rua Miguel Giometi, no Centro, disse que na manhã da referida data constatou a subtração de 30 metros de fiação do poste padrão. Disse que no dia 19, ao retornar para residência, constatou o furto de outras fiações. O Boletim de Ocorrência foi registrado no 1º Distrito Policial.

O quarto fato aconteceu entre os dias 18 e 19 de janeiro em um escritório localizado na Rua José Bonifácio, Centro. Um comerciante relatou que adentraram em seu escritório, arrombaram a porta e subtraíram um bebedouro, um computador, um telefone, bem como R$ 300 reais. O B. O. foi registrado no 3º Distrito Policial.

A Polícia registrou ainda um furto que aconteceu na manhã deste domingo (19) em uma construção, localizada na Rua Roberto Simonsen, Vila Pelicano.

O local é uma obra que será um prédio comercial. Um presentante da obra disse que por volta das 8h45 foi vistoriar a obra e percebeu que um dos tapumes estava arrombado. Ficou sabendo por um vizinho que na data um homem saiu da obra e adentrou em um caminhão F4000 e deixou o local com uma segunda pessoa que estaria da cabine do automóvel. Os ladrões levaram duas carriolas. Ação foi registrada pela câmera do local que será fornecida à Polícia. Um B. O. foi registrado no 2º Distrito Policial.

O último furto registrado pela Polícia ocorreu neste domingo (19) em uma construção da Rua José Augusto de Oliveira, Vila Monteiro.

Um representante da construtora disse que ladrões subtraíram quatro serras elétricas, três furadeiras elétricas, uma esmerilhadeira, talhadeiras dentre outros materiais. Um Boletim de Ocorrência foi registrado no 1º Distrito Policial.

