Polícia registra 4 furtos em residência nesta quinta-feira

A Polícia Civil registrou quatro furtos em residências de São Carlos nesta quinta-feira (16). As ações criminosas aconteceram nos bairros Cidade Aracy, no Parque Estância Suiça, Jardim Nova Santa Paula e na Vila Parque Industrial.

O primeiro furto registrado aconteceu nesta quarta-feira (15) em uma residência da Rua Professor Sebastião Gomes, Cidade Aracy. O proprietário disse que foi à igreja, por volta das 19h, e quando retornou à sua residência, por volta das 21h, percebeu que a porta da cozinha estava arrombada e seu aparelho celular e o botijão de gás tinham sumido.

Ele disse que já tinha sido furtado no dia 11 deste mês e que esta seria a segunda vez.

A vítima, entretanto, estranha que o portão não fora arrombado e que seu cachorro, que é muito bravo, não avançou no ladrão. Acredita que a ação teria sido cometida por alguém conhecido.

Outra ação de furto aconteceu em uma residência da Rua Colômbia, Parque Estância Suiça.

O proprietário disse que o seu imóvel é usado para locação e que faz três meses que está sem morador.

Acontece que no mês de dezembro passou pelo imóvel para verificação e percebeu o furto de 50 metros de fios e de um medidor de consumo de energia, que fica no poste. A vítima informou ainda que não houve arrombamento. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial.

O terceiro caso foi registrado no 3º Distrito Policial. Ladrões invadiram um apartamento localizado no condomínio Santorini, Jardim Nova Santa Paula, e furtaram uma maleta, dois notebooks, pasta para notebook, óculos de sol, R$ 350 reais, dentre outras coisas.

A vítima disse que saiu nesta quarta-feira, por volta das 8h30, e retornou às 18h e contatou o furto. Ela disse que o meliante entrou no apartamento por uma porta de vidro da varanda, que fica de frente com o estacionamento do condomínio. O caso foi registrado no 3º Distrito Policial.

O quarto registro aconteceu nesta quinta-feira em uma residência localizada na Rua Tomas Maziero, Vila Parque Industrial.

O proprietário disse que se ausentou da residência, por volta das 6h, com os familiares e retornou por volta das 18h e observou a casa em desalinho e percebeu ao furto de três TVs, um notebook, um X Box 360.

Os ladrões danificaram a porta de entrada para entrar no local.

