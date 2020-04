Polícia recupera produtos de roubo a residência e detém 7 suspeitos

Nesta madrugada de sábado (18), sete pessoas foram detidas e vários objetos levados em um roubo a residência, ocorrido no último dia 12, na Vila Irene, foram recuperados.

Policiais militares estavam em patrulhamento pela rua Raimundo Corrêa, quando avistaram um Celta branco, que havia sido levado no roubo, transitando com cinco pessoas em seu interior.

O veículo foi abordado e os suspeitos foram detidos, entre eles havia uma garota de apenas 12 anos e um adolescente de 14, sendo que este último, em conversa com a polícia, acabou contando que parte dos objetos levados no roubo estavam em uma residência localizada na Travessa Sete do Jardim Gonzaga.

Equipes da polícia foram até o local indicado, encontraram os produtos, que foram reconhecidos pelas vítimas, e detiveram mais dois suspeitos, que confessaram terem participado do roubo.

Todos foram conduzidos ao plantão policial, onde ficaram à disposição das autoridades.

