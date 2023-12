Polícia recupera caminhão roubado com carga de uísque avaliada em quase R$ 1,6 milhão

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

O assalto a uma carreta carregada com uísque, avaliada em R$ 1.564.080,00 ocorrido em Matão, foi registrado por policiais civis nesta quarta-feira, 13. O veículo, com a carga, foi abandonado em Descalvado. Já o motorista, de 34 anos, teria sido solto em uma área rural na região de Ribeirão Bonito. O crime foi registrado na Delega de Polícia, em Descalvado e nenhum criminoso foi detido.

Consta em boletim de ocorrência que o crime teria ocorrido na rodovia Faria Lima, em Matão, na manhã de quarta-feira, 13. A carreta, com 17.568 garrafas de uísque (carga avaliada em quase R$ 1,6 milhão), teria sido levada.

Porém, a representante da empresa lesada, através de rastreamento, teria entrado em contato com a Delegacia de Polícia de Descalvado dando ciência que o veículo estaria na Avenida Independência. Policiais civis foram até o local e em diligências localizaram a carreta no cruzamento da Avenida Cel. Rafael Tobias com a rua Bezerra Paes. O cavalo estaria trancado, mas o semirreboque destrancado e com a carga. As placas estariam adulteradas e o veículo em estado de abandono. Um segundo representante da empresa foi até o local e comprovou a posse dos produtos. Até então o motorista estaria sumido.

Já na madrugada desta quinta-feira, 14, o motorista apareceu e foi até a delegacia onde narrou a sua versão dos fatos. Afirmou que parou a carreta em um posto de combustíveis na SP-326 para pernoitar quando viu um carro se aproximar e quando voltava para a cabine foi rendido por um desconhecido. Entrou no caminhão e pela outra porta, um segundo comparsa. Foi encapuzado e colocado na cama do caminhão.

Posteriormente o motorista foi colocado no veículo dos bandidos e minutos depois, para um segundo carro, onde ficou por aproximadamente uma hora em movimento. Enquanto refém, fez necessidades fisiológicas e se alimentou com lanches. Durante o dia continuou no carro e durante a noite, teria sido libertado na zona rural e caminhou se orientando por luzes e chegou até um caminhão do DER, onde funcionários acionaram a Polícia Rodoviária.

