Polícia prende homem após tentar furtar residência no Jardim Dona Francisca

Crédito: São Carlos Agora

A Polícia Militar prendeu na tarde desta quinta-feira (2) um homem que tentava furtar uma residência do Jardim Dona Francisca.

De acordo com apurado, o indivíduo pulou no interior de uma residência, por volta das 13h, localizada na rua Martinho Arruda Botelho do Pinhal.

A Polícia Militar foi acionada e ma equipe Rocam deteve em flagrante o homem dentro da casa.

O homem foi apresentado no Plantão Policial, onde permaneceu preso em disposição da justiça.

