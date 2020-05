Polícia prende comerciante que tentou matar ex-mulher e ex-sogro no Jardim Medeiros

Um dos tiros atingiu a porta de vidro da copa.

A Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de São Carlos, com o apoio do Polícia Militar de Leme, prendeu por ordem da Justiça o comerciante S.A.S., de 31 anos, que é acusado de tentar matar a ex-mulher e o pai dela, um aposentado de 54 anos. O crime aconteceu na manhã do dia 17 deste mês, no Jardim Medeiros.

A delegada Denise Gobbi Szakal informou que as investigações apontaram que a mulher de 27 anos vinha sendo ameaçada de morte através de aplicativos de mensagem, inclusive um pedido de medida protetiva já havia sido expedido pela Justiça, mesmo assim as ameaças continuaram, pois o comerciante não aceita a separação.

Mulher relata a tentativa de homicídio que sofreu na região sul de São Carlos

De acordo com a vítima que concordou em falar com a reportagem do SCA, ela e as três filhas do casal deixaram a própria casa e passaram a morar na casa do pai.

Na manhã do crime, o comerciante S.A.S. chegou armado com um revólver e por um terreno ao lado da casa do ex-sogro, escalou uma laje da casa vizinha. Ao chegar do lado do quarto onde estaria a ex-mulher e as filhas, o comerciante engatilhou a arma e puxou o gatilho duas vezes, mas as munições picotaram.

Desesperada a mulher saiu correndo e gritando para os vizinhos chamarem a Polícia. Ela correu até a porta da sala e após trancá-la, ouviu disparos de arma de fogo e percebeu que os tiros atingiram o vidro da porta e a parede.

Após os tiros, o comerciante fugiu e no caminho encontrou o ex-sogro que estava voltando da padaria. Ele apontou a arma e o homem pulou da bicicleta que estava e se abrigou atrás de uma parede. Neste momento o comerciante realizou um disparo, mas ninguém foi atingido.

No dia a ocorrência foi registrada no Plantão Policial e após tomar conhecimento dos fatos, a delegada Denise Gobbi Szakal solicitou à Justiça a prisão preventiva do comerciante que foi autorizada.

Desde então a equipe da DDM passou a procurar pelo acusado. Na manhã da última sexta-feira (22) ele foi preso pela Polícia Militar em Leme e deve ser encaminhado ainda nesta terça-feira para um Centro de Detenção Provisória (CDP) na região de Limeira. A arma usada no crime ainda não foi localizada.

Delegada Denise Gobbi Szakal fala sobre a prisão do comerciante que tentou mata a ex mulher e o pai dela na região sul de São Carlos

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também