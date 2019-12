Polícia prende acusado de matar idoso em Santa Eudóxia

Crédito: Marcelo Lima

A Polícia prendeu na tarde desta segunda-feira (16) o homem acusado de matar o lavrador Antonio Carlos Alves, de 58 anos, em Santa Eudóxia. O lavrador morreu na noite do dia 30 de novembro na Santa Casa de São Carlos.

O crime aconteceu no interior da residência da vítima no dia 18 de outubro, data a qual Antônio deu entrada no Hospital com traumatismo craniano.

A Polícia Civil realizou nesta segunda-feira diligências na área rural do Distrito de Santa Eudóxia, localizando Jorge Ferreira dos Santos, de 45 anos, escondido em meio ao matagal. Após ser detido, ele foi encaminhado à delegacia.

Durante as investigações, a Polícia tomou conhecimento que Antônio foi brutalmente espancado permanecendo inconsciente quando fora localizada em sua residência, a qual encontrava-se em total desalinho, dando a certeza de que o criminoso procurava por algo, sendo subtraído uma quantia em dinheiro. Uma testemunha, que era cuidadora da vítima, afirmou que havia R$ 2.300 mil no interior da residência. Já a filha da vítima disse que havia cerca de R$ 3 mil. O dinheiro subtraído sumiu no dia do crime e não foi localizado.

A investigação apontou que o autor era conhecido da vítima, fora visto na noite do crime na casa de Antônio, pois costumavam fazer uso de bebidas alcoólicas juntos e, após o fato, Jorge teria confessado a autoria do crime a uma testemunha, alémde ameaças a cuidadora da vítima, dizendo que ela não deveria tocar no nome dele para a Polícia, pois “acagueta” morre.

A Polícia informou que Jorge foi visto logo após os fatos com roupas limpas e de banho tomado, dizendo para a testemunha que tinha feito uma cagada, havia matado a vítima “Pé de Mula” (vulgo da vítima) na casa dele.

A investigação sinalizou que não era comum o acusado tomar banho e estar com a roupa limpa, pois trata-se de um andarilho, não possui residência fixa e nem tem a aparente higiene cuidada, levando a Polícia crer que após Jorge ter espancado a vítima, manchou-se de sangue, sendo necessário trocar de roupas e lavar-se para não deixar vestígios.

Para a Polícia não há dúvidas que de que a vítima fora violentamente agredida resultando em lesões que deram causa à sua morte. A Polícia está verificando agora a real natureza do crime, se é homicídio qualificado ou latrocínio.

O delegado Gilberto de Aquino pediu prisão temporária do acusado.

