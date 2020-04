Polícia Militar prende quinto assaltante envolvido em roubo à fazenda

Crédito: Maycon Maximino

Após denúncia anônima, policiais militares detiveram na manhã desta quinta-feira, 9, J.G.T., 20 anos, acusado de participar de um roubo a uma fazenda localizada no km 2 da rodovia Professor Luís Augusto de Oliveira (SP-215), na terça-feira, 7.

O acusado estava escondido na casa de uma tia na rua 10 no Residencial Eduardo Abdelnur. Com um mandado de busca e apreensão, o ladrão estava dentro da casa e após ser detido, foi encaminhado ao 1º e 4º DPs e posteriormente recolhido ao Centro de Triagem.

ÚNICO FORAGIDO

Segundo apurado, J.G.T. era o único foragido. No dia do crime, os PMs foram solicitados via Copom para atender a ocorrência e que um Gol branco estaria envolvido no assalto. Após diligências, equipes se deslocaram até a rua Aparecida Pandolfelli, no Cidade Aracy e localizaram o carro.

Foram abordados na oportunidade o motorista D.R.M. e F.H.C. com a quantia de R$ 1.240,00.

D.R.M. assumiu o crime e indicou o endereço de três comparsas. J.R.D.S., foi localizado na rua Osvaldo Denari, Jardim Munique, enquanto que L.V.S.R. foi detido no São Carlos 8 e J.G.T., não foi localizado.

Dinheiro, carro e suspeitos foram apresentados no plantão. D.R.M. e J.R.D.S. foram presos e recolhidos ao Centro de Triagem. Os demais foram liberados.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também