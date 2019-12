Polícia Militar localiza arma em casa no Terra Nova

Crédito: Divulgação

Ao atender uma ocorrência de violência doméstica por volta das 12h12 desta terça-feira, 17, policiais militares detiveram F.J.S., acusado de ter ilegalmente em sua casa, arma de fogo. O flagrante aconteceu na rua Otto Werner Rosel, no Condomínio Terra Nova.

Os PMs foram acionados via Copom que um casal teria se desentendido e que o acusado teria usado uma arma de fogo. No endereço, os policiais localizaram apenas a filha de 21 anos e disse que os pais teriam saído após o desentendimento e que F.J.S. pediu para que ela guardasse uma caixa preta de ferro em seu quarto, que foi entregue.

No interior do objeto havia um revólver calibre 38 com cabo emborrachado, municiado com seis cápsulas intactas, uma pistola de pressão para munição em chumbo, cabo de plástico e diversas munições, sendo: 14 intactas de calibre 38 - ponta ogival; 25 intactas de calibre 38 - ponta quadrada; uma intacta de calibre 38 - ponta oca; duas intactas calibre 38 - ogivais vermelhas; seis intactas calibre 38 ogivais azul acondicionadas em carregador; quatro deflagradas de calibre 38; uma munição intacta para calibre 12; uma munição intacta para calibre 44; uma munição intacta para calibre de pistola; quatro munições intactas ogivais calibre 22; uma coronha em madeira escura para revólver; um coldre para porte em lona preta para revólver calibre 38; um coldre para porte em lona verde, para arma de pressão de calibre 22.

Enquanto a PM apurava os fatos o casal retornou e questionado sobre as armas e munições, F.J.S. demonstrou nervosismo e confessou a propriedade.

Detido, foi preso e indiciado por porte ilegal de arma de fogo. Encaminhado ao 3º e 5º DP, a autoridade policial arbitrou fiança no valor de R$ 2 mil que foi paga e F.J.S. liberado.

