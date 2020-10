Polícia Militar faz abordagem em carro “recheado” com pessoas suspeitas

Crédito: Maycon Maximino

Durante policiamento preventivo, policiais militares da Rocam apreenderam por volta das 10h30, no cruzamento das ruas Ernfrid Frick com a Oscar Jensen, no Parque Santa Mônica, uma Belina com quatro suspeitos em seu interior. Um era adolescente.

Durante a abordagem, não houve resistência e em revista, os PMs encontraram com M.A.A.A. um celular produto de furto. Com L.H.S.P., um par de aliança com os dizeres “José e Amélia”, além de joias. Estavam no carro ainda M.R.M. e um adolescente de 17 anos.

Os policiais apuraram ainda que no interior da Belina havia ainda diversas ferramentas que são usadas na pratica de furto de veículos.

O quarteto foi detido e encaminhado ao 3º e 5º DPs e ficou à disposição da autoridade policial.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também