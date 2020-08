Polícia Militar evita possível homicídio no Cidade Aracy

Crédito: Maycon Maximino

A pronta intervenção da Polícia Militar foi fundamental para que um possível homicídio fosse evitado na manhã desta sexta-feira, 7, no Cidade Aracy, quando dois homens discutiram, sendo que um deles estaria armado com um revólver Beretta calibre 32 com seis balas no tambor e uma na agulha, pronto para o disparo. Tudo por causa de bebida alcoólica.

O São Carlos Agora apurou que tudo começou quando a Polícia Militar foi acionada via Copom dando conta que um homem estaria portando uma arma na rua Pedro Aparecido Gonzaga (antiga 79).

No local, os PMs cabo Luciano e soldado Garcia abordaram alguns homens e tiveram informações que J.H.O., 35 anos estaria com a arma e discutia asperamente com um homem de 43 anos, momento em que a cunhada do acusado chegou e se apossou da arma, levando-a embora.

Com apoio dos sargentos Parente e Simão, os PMs foram em busca da arma, localizando-a na casa da cunhada do acusado, na rua José Felontra Sobrinho (antiga rua 78).

A mulher, de 36 anos, ao ver os policiais, prontamente entregou o revólver e confirmou a discussão, salientando que o cunhado estaria muito alterado.

A arma foi apreendida e os envolvidos encaminhados ao 2º DP para esclarecimentos, onde foi confirmada que a discussão foi justamente por bebida alcoólica. Houve, inclusive, princípio de briga.

No distrito, foi apurado que o revólver estava com a numeração suprimida e por este motivo J.H.O. foi autuado em flagrante, sem direito a fiança e posteriormente recolhido ao Centro de Triagem.

