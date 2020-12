Polícia Militar apreende moto furtada e detém suspeito

Crédito: Divulgação

Durante patrulhamento preventivo na tarde desta quarta-feira, 2, pela avenida Francisco Pereira Lopes, policiais militares tentaram a abordagem a uma CG vermelha, cujo piloto desobedeceu o ordem de parada e empreendeu fuga.

Com apoio de outras viaturas, ocorreu perseguição e na rua Tercylia de Oliveira Cyrino, no Jardim Pacaembu, foi feita abordagem e após pesquisa via Copom, constou ser a moto produto de furto ocorrido minutos antes na região do Sesc.

Diante dos fatos, L.H.S.S. foi detido e encaminhado ao 3º e 5º DPs e ficou à disposição da autoridade policial.

