Polícia Militar apreende espingarda no São Carlos 5

Durante atendimento a caso de violência doméstica, espingarda foi apreendida - Crédito: Divulgação

Durante atendimento a um caso de violência doméstica, policiais militares apreenderam por volta das 21h40 deste domingo, 14, uma espingarda. O fato aconteceu na rua Ítalo Savelli, no São Carlos 5.

Os PMs foram acionados via Copom e no local dos fatos, a mulher do acusado entregou uma espingarda e uma segunda, de pressão.

Indagado, o marido disse ter sofrido agressões por parte da mulher e da filha. Elas afirmaram terem sido igualmente agredidas.

A esposa necessitou ser atendida na UPA Santa Felícia onde foi medicada e liberada. Já o marido permaneceu internado no Hospital Universitário para observação sob escolta com duas costelas e um dedo fraturados. A arma foi apreendida.

