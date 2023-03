Polícia Militar apreende entorpecentes na Vila Celina

SIGA O SCA NO

A droga apreendida pelos policiais militares - Crédito: Maycon Maximino

Um denúncia anônima via Copom, fez com que policiais militares se deslocassem até um beco na rua Antônio Vieira, na Vila Celina e dava conta que no local teria chegado uma nova remessa de entorpecentes, e até armamentos.

Diante tais informações, viaturas em diligências chegaram ao local e viram três suspeitos. Um de 30 anos, que ganhou a liberdade em dezembro após cumprir pena e que reside no local, tentou a fuga, mas foi detido. Abordado, nada de ilícito foi encontrado. Já seus comparsas, de 19 anos e 21 anos, também abordados, mas na rua, foi encontrado somente dinheiro. Já em “varredura” pelo local, os PMs localizaram drogas, porém nenhuma arma.

Indagados, todos negaram a propriedade do entorpecente, que foi encaminhado à CPJ e apreendido. Já o trio ficou à disposição da autoridade policial.

Leia Também