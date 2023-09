Polícia Militar age rápido e prende dupla acusada de roubar carro no Boa Vista

Corolla, produto de roubo, foi recuperado pela PM e restituído ao proprietário - Crédito: Maycon Maximino

Ação rápida e eficiente de policiais militares resultou na prisão de dois criminosos na manhã desta quarta-feira, 20, minutos após praticarem um assalto e levarem um veículo de um homem de 58 anos.

O São Carlos Agora apurou que inicialmente, dois criminosos, de 17 anos e 18 anos, armados com um revólver e mediante ameaça de morte, renderam o homem quando ele tirava seu Corolla da garagem, por volta das 10h18, na rua Joaquim da Rocha Medeiros, no Boa Vista. Durante a rendição, um dos bandidos chegou a dar um tiro para o ar para intimidar a vítima, retirando-a do carro e fugindo em seguida.

A Polícia Militar foi acionada e a vítima passou as características do bandido. Simultaneamente, via Copom, denúncia anônima dava conta que uma dupla abandonava um veículo em uma mata na rua João Genovez, no Jardim Medeiros.

Rapidamente viaturas foram ao local e realizaram o cerco e conseguiram deter os suspeitos quando tentavam a fuga. Ambos confessaram o crime e foram ainda, reconhecidos pela vítima.

Os dois suspeitos foram encaminhados à CPJ e ficaram à disposição da autoridade policial. O Corolla, intacto, restituído ao proprietário.

